Kefir stokin fırtınasını durduruyor

İsrail'deki Necef Ben-Gurion Üniversitesi'nden araştırmacılar, kefirdeki bazı moleküllerin, Kovid-19'un neden olduğu ve vücuttaki organları iflas ettiren stokin fırtınasını durdurduğunu tespit etti. Prof. Dr. Raz Jelinek ve doktora öğrencisi Orit Malka, laboratuvarda ilk önce yoğurtla başladıkları araştırmalarında farelerde sitokin fırtınasını tetikledi ve neler olup bittiğini izledi. Sitokin fırtınasına maruz kalan ve söz konusu kefirdeki moleküllerle tedavi edilen fareler tamamen iyileşti. Moleküller sitokin fırtınasını ortadan kaldırmakla da kalmadı, aynı zamanda bağışıklık sisteminde denge sağladı. Sitokin fırtınası, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırmaya başlaması ve fazla sitokin salgılanması nedeniyle organların iflas etmesine yol açıyor.