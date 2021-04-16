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Giriş Tarihi: 16.4.2021

Treni’ raylara iniyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
‘Kâğıthane Treni’ raylara iniyor
Tarihte 'Kâğıthane Treni' olarak bilinen, 1. Dünya Savaşı döneminde kömür taşınması için kurulan ve Kurtuluş Savaşı döneminde de Anadolu'ya silah kaçırılmasında kullanılan Haliç- Karadeniz Sahra Hattı, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden hayat buluyor. Kâğıthane Belediyesi, orijinali 60 kilometreyi aşan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı'nın bir bölümünü Kâğıthane sınırları içinde yeniden canlandırıyor. Kağıthane Dekovil Hattı'nın, 3 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Test sürüşünü yapan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, hattın haziranda hizmete gireceğini söyledi.
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‘Kâğıthane Treni’ raylara iniyor
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