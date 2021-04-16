‘Kâğıthane Treni’ raylara iniyor

Tarihte 'Kâğıthane Treni' olarak bilinen, 1. Dünya Savaşı döneminde kömür taşınması için kurulan ve Kurtuluş Savaşı döneminde de Anadolu'ya silah kaçırılmasında kullanılan Haliç- Karadeniz Sahra Hattı, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden hayat buluyor. Kâğıthane Belediyesi, orijinali 60 kilometreyi aşan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı'nın bir bölümünü Kâğıthane sınırları içinde yeniden canlandırıyor. Kağıthane Dekovil Hattı'nın, 3 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Test sürüşünü yapan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, hattın haziranda hizmete gireceğini söyledi.