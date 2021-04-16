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Giriş Tarihi: 16.4.2021 22:55 Son Güncelleme: 16.4.2021 22:55

Kısıtlama saatini karıştırınca sokakları doldurdular

İHA
Kısıtlama saatini karıştırınca sokakları doldurdular

’nin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını unutan bazı vatandaşlar dışarıya akın etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 19.00'dan itibaren Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Yüksekova'da uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması başlarken, ilçede bazı vatandaşlar kısıtlama saatlerini unutarak dışarıya akın etti. Yasak saatlerini yanlış bilip dışarıya çıkan vatandaşlar, uyarılardan sonra tekrar evlerine çekildi.

Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada 'sarı' iller arasında olan Yüksekova mart ayından bu yana hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıyordu. İlçede 47 günün ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına girildi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde kontrol yapmaya başladı.
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Kısıtlama saatini karıştırınca sokakları doldurdular
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