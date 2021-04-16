Kocaeli’nde kan donduran cinayet! Ellerini bantlayıp...

Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.