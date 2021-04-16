Koronavirüs tedavisi için yattığı hastanede intihar etti

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nin 5. katında bulunan Covid-19 servisinde eşi Ayşe Keleş ile birlikte koronavirüs tedavisi gören 55 yaşındaki Şaban Keleş, nefes darlığı çektiği için pencereyi açacağını söyledi. Bir süre pencereden atlayan Keleş, Acil Servis üst kısmında bulunan havalandırma borularının üzerine düştü.

Olay sonrası Fatih Devlet Hastanesi acil kısmında Keleş'e yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in emekli bekçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor.