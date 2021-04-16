Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs tedavisi için yattığı hastanede intihar etti
Giriş Tarihi: 17.4.2021 09:07

Koronavirüs tedavisi için yattığı hastanede intihar etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Koronavirüs tedavisi için yattığı hastanede intihar etti

'da koronavirüs tedavisi gören bir kişi, nefes alamadığını söyleyerek açtığı camdan kendini boşluğa bıraktı. 55 yaşında ve emekli olduğu öğrenilen hastanın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nin 5. katında bulunan Covid-19 servisinde eşi Ayşe Keleş ile birlikte koronavirüs tedavisi gören 55 yaşındaki Şaban Keleş, nefes darlığı çektiği için pencereyi açacağını söyledi. Bir süre pencereden atlayan Keleş, Acil Servis üst kısmında bulunan havalandırma borularının üzerine düştü.

Olay sonrası Fatih Devlet Hastanesi acil kısmında Keleş'e yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in emekli bekçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs tedavisi için yattığı hastanede intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA