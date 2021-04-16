Koronavirüsten 297 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 297 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 61 bin 400 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 297 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 31'e yükseldi. Toplamda 42 milyon 828 bin 122 test yapıldı. Dün yapılan 318 bin 217 testten, 61 bin 400 yeni vaka sayısı, 2 bin 845 yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 86 bin 957 olduğu, dün iyileşen 54 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 535 bin 40'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 80 olduğu açıklandı.