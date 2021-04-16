İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaförler ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Salgın sebebiyle bulaş hızının artma ihtimaline karşılık birçok işletmenin faaliyetlerine ara verilirken kuaförler, berberler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Genelgede yer alan ifadelere göre çoğu işletme 1 aylık süreyle kapandı. Yayımlanan genelgede; güzellik merkezleri ve salonlarının kısıtlama kapsamında olduğu bilgisi verilirken kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine ara verip vermediği konusu merak ediliyor. Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Milyonlarca çalışan tarafından kuaför ve berber çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke çapında birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları ile ilgili açıklama yer aldı. Daha önceden belli saatler aralığında çalışan kurumlarla ilgili olarak yeni açıklama geldi. Buna göre; Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KUAFÖRLER, BERBERLER AÇIK MI?

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilirken kuaför ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri genelgesi ile kuaför ve berberlerin çalışma saatleri şöyle;