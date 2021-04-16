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Haberler Yaşam Haberleri Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:18

Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve , kaçta kapanıyor?

Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

genelgesi ile kuaförler ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Salgın sebebiyle bulaş hızının artma ihtimaline karşılık birçok işletmenin faaliyetlerine ara verilirken kuaförler, berberler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Genelgede yer alan ifadelere göre çoğu işletme 1 aylık süreyle kapandı. Yayımlanan genelgede; güzellik merkezleri ve salonlarının kısıtlama kapsamında olduğu bilgisi verilirken kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine ara verip vermediği konusu merak ediliyor. Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve , kaçta kapanıyor?

Milyonlarca çalışan tarafından kuaför ve ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke çapında birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları ile ilgili açıklama yer aldı. Daha önceden belli saatler aralığında çalışan kurumlarla ilgili olarak yeni açıklama geldi. Buna göre; Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve , kaçta kapanıyor?

KUAFÖRLER, BERBERLER AÇIK MI?

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilirken kuaför ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri genelgesi ile kuaför ve berberlerin çalışma saatleri şöyle;

Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Genelgede berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı bu işletmeler açık olduğu biliniyor.

BERBER VE KUAFÖRLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgede yer alan bir diğer detay da işyerlerini çalışma saatleri oldu. Yayınlanan genelgede "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.

Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BERBER VE KUAFÖR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Kuaför ve : 07.00-18.00

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Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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