MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULA! e-Devlet ile 2021 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve bugün saat kaçta açıklanacak?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre Mayıs 2021 askerlik yerleri, başvuru sonuçları, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Nisan ayının da gelmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaşın gözü MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Buna göre, Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

MAYIS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatani görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda gencin gözü MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2021 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. E-Devlet aracılığı ile sorgulamalara şimdiden başlayan yükümlüler gelişmeleri yakından takip ediyor.

İşte e-devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı…