SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:27 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:28

'den kritik uyarı! Yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

AA
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nün son dakika yaptığı açıklamaya göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar sabah saatlerinden itibaren güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurt genelinde hava durumu şöyle:

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
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