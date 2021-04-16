Minarede güneş saati

Muhaşşi Sinan Camii, 447 yıldır eşi benzeri olmayan minaresi ile dikkat çekiyor. Minaresinin tepesinde bulunan güneş saati ve minarenin altında bulunan çeşme onu diğer camilerden farklı kılıyor. Anadolu Hisarı Mahallesi'nde Cami Sokak ile Tepeüstü Sokak'ın kesişiminde bulunan Muhaşşi Sinan Camii, 1574 yılında Muhaşşi Sinan Efendi tarafından yaptırıldı. Cami minaresindeki büyük bir güneş saati ile ilgi çekiyor. Tarihçilerin ve fotoğrafçıların sıklıkla uğradığı cami, bulunduğu konum ve manzarası ile de görenleri hayran bırakıyor.