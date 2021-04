MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı yayın ile On numara sonuçları sorgulama!

Pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilen On numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte bugün büyük ikramiye 130 bin 541 TL olacak. Bu ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler gerek online sistemden gerekse bayilerden biletlerini doldurdu. Şimdi ise gözler "16 Nisan On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile 16 Nisan On numara sonuçları kazanan numaralar…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (16 NİSAN 2021)

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden naklen yayınlanacak olan çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından haberimizden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz…