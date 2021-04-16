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Giriş Tarihi: 16.4.2021 18:12

MPİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? canlı yayın ile sorgulama!

MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı yayın ile On numara sonuçları sorgulama!

Haftanın iki günü (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği çekilişte bugünkü ikramiye tam 130 bin 541 TL. Haftanın ikinci çekilişi için bilet dolduran vatandaşlar bu noktada “ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile 16 Nisan kazanan numaralar…

Pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilen On numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte bugün büyük ikramiye 130 bin 541 TL olacak. Bu ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler gerek online sistemden gerekse bayilerden biletlerini doldurdu. Şimdi ise gözler "16 Nisan On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile 16 Nisan On numara sonuçları kazanan numaralar…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (16 NİSAN 2021)

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden naklen yayınlanacak olan çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından haberimizden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz…

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.




SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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MPİ On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango canlı yayın ile On numara sonuçları sorgulama!
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