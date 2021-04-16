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Giriş Tarihi: 16.4.2021 07:40 Son Güncelleme: 16.4.2021 07:41

sonuçları 15 Nisan 2021 bilet sorgulama ekranı: çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto çekiliş sonuçları 15 Nisan 2021 bilet sorgulama ekranı: Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

tarafından düzenlenen sonuçları için heyecan dorukta. Devreden büyük ikramiyenin 18 milyon TL’yi aşmasıyla beraber oyuna olan ilgi oldukça arttı. Şans oyunu severler gerek online gerekse bayilerden doldukları biletlerle gözünü MPİ canlı yayın ile naklen yayınlanacak çekilişe çevirdi. Bu noktada “ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte ve ile bilet sorgulama ekranı…

Süper loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte ikramiye 18 milyon 480 bin 885 TL'ye ulaştı. Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günü düzenlenen çekilişte ikramiyenin devretmesiyle beraber oyuna olan ilgi de oldukça arttı. Bu kapsamda 21.30'da gerçekleşecek olan çekiliş için "MPİ ile 15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Süper loto sonuçları ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı…


Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto çekiliş sonuçları 15 Nisan 2021 bilet sorgulama ekranı: Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
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