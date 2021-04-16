MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021

Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 4 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM tarafından 81 il merkezinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları daha önce duyurulmuştu. Adaylar heyecanla "MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap ararken gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak. İşte MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt olarak, sınav sonuçlarının 29 Nisan'da açıklanacağı bildirilirken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Birçok aday, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021 hakkında araştırmaya koyuldu. Ayrıca MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR? MSÜ S0NUÇ SORGULAMA EKRANI 2021

MSÜ sınavına giren adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan https://sonuc.osym.gov.tr sonuç ekranından MSÜ sınav sonucu bilgilerine erişebilecek. Adaylara yazılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.