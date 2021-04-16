Nerede o eski Ramazanlar

Son iki yıldır koronavirüs etkisiyle Ramazanın güzellikleri artık yaşanmıyor. Eski Ramazanlarda olan samimiyet, sıcaklık günümüzde yok denecek kadar azaldı. Geçmiş Ramazanları yaşayanlar o günlere özlemlerini, hasretlerini dile getirdi. Trabzon'da yasayan vatandaşlar eski ramazanları SABAH'a anlattı.

62 yaşındaki emekli Naci Sağır; "Artık eski Ramazanlardan eser kalmadı. Eskiden Ramazan geldiğinde içimize bir neşe dolardı, çok farklı yaşardık. Komşularımızla ilişkilerimiz o dönemlerde çok güzeldi. Şimdi ise selamlaşmak bile kalmadı. Nerede eski Ramazanlar" dedi.

75 yaşındaki emekli Ahmet Parlayan; "Arkadaşlarla iftardan sonra buluşur, Teravih namazımızı kılar daha sonra sahura kadar sohbetler ederdik. Şimdi günümüzde bunları bulmak zor. Hele de koronavirüs başımıza geldiğinden beri herkes birbirinden koptu" şeklinde konuştu.

Emekli Hasan Çoğalmış (78); "Eskiden ramazan ayı gelmeden hazırlıklara başlardık. Evlerimizde yufkalar açılır, tatlılar yapılırdı. Orucun ilk günü heyecanla iftara hazırlıklarımızı yapar, neşe ile iftar açardık . İftardan sonra ise teravih namazımı kılar, komşularla oturup, çay kahve içer sohbet ederdik. Korona belası insanları birbirinden ayırdı. Eski Ramazanları ve eski günleri çok özledik." ifadelerini kullandı.

Emekli Osman Paça (84); "Eski ramazanlar şimdi gözlerimin önüne geldi. Ne güzel günlerdi o günler. Ramazan ayı paylaşmaktır, berekettir. O zamanlarda paylaşırdık. Komşular toplanıp iftar, sahur yapardık. Koronavirüs çıktı, şimdi yan yana gelme bile yok. Davul çalmaz, şenlik olmaz. Korona Ramazan sevincimiz bitirdi. Her gün koronadan ölenlerin haberleri alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hamdi (88) ve Fatma Çavuşoğlu (80) çifti ise; "Eskiden ne güzel ramazanlar yaşardık. Şimdi herkes birbirinden kopmuş durumda. Hele de koronavirüs çıktıktan sonra hayat durdu, birbirimize selamı uzaktan veriyoruz. Birbirimize sarılmak, kaynaşmak bitti. Özledim o günleri hem de çok.."