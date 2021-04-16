Öğrencisine cinsel istismarda bulunan yüzme öğretmeni beraat etti

İstanbul'un Kartal ilçesinde özel bir okulda, 5 yaşında çocuğun taciz edildiği iddiasına ilişkin olayda mağdur kız çocuğu S.A'nın annesi A.A, okulda beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olan 35 yaşındaki S.A hakkında şikayette bulunmuştu. Hakimler ve Savcılar Kurulu da olaya ilişkin adli süreçte herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6. celsesi görülen dava duruşmasına tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki aile ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

30 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bir önceki duruşmada verilen savcılık mütalaasında sanık S.A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenmişti.