SON DAKİKA: Özgür Duran'ın ailesi konuştu: Kadir Şeker müebbet alsın!

'KADİR ŞEKER'E MÜEBBET İSTİYORUZ'

Karara azda olsa sevindiklerini belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (19), "İstinaf Mahkemesi tarafından Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay olan hapis cezasının onanması nedeniyle azda olsa mutlu ve sevinçliyiz. Karşı tarafından avukatlarının ve Cumhuriyet Savcısının cezanın çok olduğu yönündeki istinaf itirazları reddedildi. Az da olsa mutluyuz ve abim birazda olsa huzura kavuştu. Biz her zaman adalete güvenen ve adaletin olduğunu bilen insanlarız. Bizde gerekli itirazlarımızı avukatımız aracılığı ile yapıp dosyayı Yargıtay'a taşıyacağız. Kadir Şeker'in müebbet hapis cezası almasını istiyoruz" dedi.