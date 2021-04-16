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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:25

Patlamada yaralanan işçilere Validen geçmiş olsun ziyareti

ABBAS ÇAKAR
Patlamada yaralanan işçilere Validen geçmiş olsun ziyareti

Kocaeli İlçesinde faaliyet gösteren, döküm fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan işçilere Kocaeli Valisi ile eşi geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan Anadolu Döküm Fabrikasında, önceki gün meydana döküm kazanındaki patlama ve sonrasında çıkan yangın sebebiyle 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Olay sonrası yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz ile birlikte, Seka Devlet Hastanesi ile Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralı işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Körfez Kaymakamı Osman Bilgin ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan'ında Yavuz çiftine eşlik ettiği ziyarette, Vali Seddar Yavuz, hastane yetkililerinden yaralıların genel durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca hasta yakınları ile de görüşerek acil şifa temennisinde bulundu.

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Patlamada yaralanan işçilere Validen geçmiş olsun ziyareti
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