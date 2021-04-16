Patlamada yaralanan işçilere Validen geçmiş olsun ziyareti

Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan Anadolu Döküm Fabrikasında, önceki gün meydana döküm kazanındaki patlama ve sonrasında çıkan yangın sebebiyle 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Olay sonrası yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz ile birlikte, Seka Devlet Hastanesi ile Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralı işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Körfez Kaymakamı Osman Bilgin ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan'ında Yavuz çiftine eşlik ettiği ziyarette, Vali Seddar Yavuz, hastane yetkililerinden yaralıların genel durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca hasta yakınları ile de görüşerek acil şifa temennisinde bulundu.