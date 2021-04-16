Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu oldu
Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:24

Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu oldu

Belediyesi’nin düzenlediği “Sahur Devriyesi” programına konuk olan radyocu , Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura kaldırdı. Hayatlarında ilk kez kadın davulcu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Sahur Devriyesi" programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura kaldırdı. Hayatlarında ilk kez kadın davulcu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen "Sahur Devriyesi" isimli program ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Saat 02.30'da her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Programın son konuğu Radyo Alaturka'da hafta içi her akşam 16.00-19.00 saatleri arasında yayınlanan Nağmeler programını sunan Beyza Koç oldu.

İLK KEZ KADIN DAVULCU GÖRDÜLER

Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye aracıyla gezen ünlü radyocu, internet üzerinden gerçekleşen yayında kendini izleyenlere seslendi. Sunumun ardından Radyocu Beyza, davulcu Ümit Kaplan'dan kısa süreliğine davulu teslim aldı. Ünlü isim daha sonra davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Karşılarında kadın davulcuyu gören vatandaşlar çok şaşırdılar. Beyza, söylediği "11 Ayın sultanısın, gönüllerin baş tacısın, müminlerin yoldaşısın. Hoş geldin Ya Şehri Ramazan" manisi çok beğenildi. Radyocu, balkona çıkan vatandaşlarla sohbet de etti. Apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram edildi.
Güncel:16.04.2021

ARKADAŞINA GÖNDER
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA