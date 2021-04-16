2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren müminler uzun bir tatil sürecine girecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar tatil günlerinin tarihini merak ediyor. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2021 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 Salı günü başlarken Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri şöyle;
Diyanet 2021 takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.