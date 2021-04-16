2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Müminler bir aylık oruç ibadetinin ardından tatil planları yapmaya başlarken bayram tatili günlerini merak ediyor. Yine birlik ve beraberlik içinde geçirilecek olan bu özel gün Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlanacak. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2021 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren müminler uzun bir tatil sürecine girecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar tatil günlerinin tarihini merak ediyor. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2021 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 Salı günü başlarken Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri şöyle;