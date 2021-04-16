Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son Kabine Toplantısı'nın ardından artan vaka sayıları nedeniyle hafta içi yasak saati 21:00'dan 19:00'a çekildi. Öte yandan 2 haftalık kısmi kapanma uygulaması da yapılmaya başlandı. Ramazan ayının idrak edildiği bu dönemin ardından gelecek olan Ramazan Bayramı için ise kısıtlamaların olup olmayacağı, tam kapanmanın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bakımdan; "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?" gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar gözlerini gelecek açıklamalara çevirdiler. Buna göre; bayramda yasak var mı ve tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı yasakları için gelecek açıklamada…
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Başkan Erdoğan, şimdilik 2 haftalık kısmı kapanma uygulanacağını belirtirken vaka sayılarında iyileşme olmadığı takdirde daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi…
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.
Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.' dedi.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma