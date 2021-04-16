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Haberler Yaşam Haberleri Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Giriş Tarihi: 16.4.2021 12:02 Son Güncelleme: 16.4.2021 12:02

, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı’nda olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2 haftalık kısmı kapanma sürecine girilmişti. Hafta içi ve hafta sonu belirtilen saatler kapsamında yasak uygulanırken bayrama az bir zaman kala "Ramazan Bayramı'nda olacak mı? , tam kapanma olacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan açıklamasında vaka sayılarında iyileşmezse olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı, tam kapanma olacak mı? Gözler gelecek açıklamalara çevrildi!

Son Kabine Toplantısı'nın ardından artan vaka sayıları nedeniyle hafta içi yasak saati 21:00'dan 19:00'a çekildi. Öte yandan 2 haftalık kısmi kapanma uygulaması da yapılmaya başlandı. Ramazan ayının idrak edildiği bu dönemin ardından gelecek olan Ramazan Bayramı için ise kısıtlamaların olup olmayacağı, tam kapanmanın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bakımdan; "Ramazan Bayramı'nda olacak mı? , tam kapanma olacak mı?" gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar gözlerini gelecek açıklamalara çevirdiler. Buna göre; bayramda yasak var mı ve tam kapanma olacak mı? Gözler Ramazan Bayramı yasakları için gelecek açıklamada…

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Başkan Erdoğan, şimdilik 2 haftalık kısmı kapanma uygulanacağını belirtirken vaka sayılarında iyileşme olmadığı takdirde daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu. Bu kapsamda; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi…

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.' dedi.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı?

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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Bayramda yasak var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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