Ramazan’ın bereketi bakkallarda yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak sosyal destek paketi devreye aldı. Ramazan'ın manevi iklimine yaraşır şekilde iftar ve sahur programları, teravih buluşmaları gibi etkinliklerin hayata geçirilemeyeceği bu Ramazan'da da sosyal desteklerle gönüller bir olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayına özel devreye aldıkları "Kart16 Ramazan Destek Çeki" uygulamasını Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Başkan Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu, Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs ve bakkal esnafı katıldı.Pandemiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, özellikle ihtiyaç sahiplerini sosyal desteklerle hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. Başkan Aktaş, bu süreçte 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullarda dağıtılmak üzere 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6500 adet C vitamini destek paketi dağıtıldığını söyledi. Sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, uzaktan eğitime destek hizmetleri kapsamında üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar desteği verildiğini de açıkladı.Başkan Aktaş, Bursa'da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların gıda, giysi, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geçtiğimiz yıl temmuz ayında devreye aldıkları Kart16 uygulamasından halen 6 bin 30 ailenin yararlandığını hatırlattı. Bu yıl Ramazan ayında pandemi nedeniyle aşevi hizmeti ve gıda paketi dağıtımı planlamadıklarını dile getiren Başkan Aktaş şunları söyledi: "Bunun yerine, bir yandan ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan bakkal esnafımızın da faydalanmasını sağlayacak Ramazan'a özel yeni projeyi hayata geçiriyoruz. 20 Mayıs'a kadar sürecek projemiz ile 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 'Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki' vereceğiz. Vatandaşlarımız bu çekleri mahallelerindeki bakkallara verdiklerinde rahatlıkla alışveriş yapabilecek. Proje sonunda duyarlı yardımseverlerimizin de katkılarıyla 5 milyon liralık bir alışveriş yapılmış olacak. Vatandaşlarımız isterse bu çeklerle, bakkala olan önceki borcunu da kapatabilir. Kart16, banka altyapısı olan tüm bakkallarda kullanılabilir."Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen böyle bir projeye bakkal esnafının da katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Toplumu yansıtan en önemli kesimin esnaf olduğunu dile getiren Bursa Milletvekili Refik Özen de alışverişlerini hâlâ mahalle bakkalından yaptığını belirterek, "Bu anlamlı proje için Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu ile Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs de Başkan Aktaş'a teşekkür etti.İnancın pekiştiği, bedenlerin terbiye edildiği, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın tadına varıldığı bir Ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için birliğimizin, dirliğimizin güçlendiği bir ay olmasını diliyorum. Evet; geçtiğimiz yıla kadar, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak kendimizi yenilerken; aile bağları, komşuluk, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini daha da güçlendirip; yardımlaşma ve toplumsal huzuru çoğaltma noktasında azami hassasiyet gösteriyorduk. Millet olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularımızda bir değişiklik olmadı lakin araya pandemi girdi. Bir yılı aşkın bir zamandır hayatımız normal akışında seyretmiyor. Ama İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu Ramazan boyunca çok sıkı tedbirler uygulayarak bayramı normal şartlarda idrak edebiliriz. Bu bizim elimizde" dedi.Başkan Aktaş, Ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla her gün 20 bin adet miktarınca ekmek kuponu dağıtılacağını, vatandaşların bu kuponla dilediği zaman BESAŞ bayilerinden ücretsiz ekmek alabileceklerini de sözlerine ekledi. Geçen yıl 400 gram olan Ramazan pidesinin bu yıl 450 grama çıkarıldığını, fiyatının ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2.50 TL'de sabit bırakıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, Ramazan ayı boyunca BESAŞ bayilerinde süt ve süt ürünleri fiyatlarında da yüzde 10 indirim uygulanacağını söyledi.