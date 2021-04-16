Resimli Cuma mesajları: 2021 Ramazan ayı en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Mübare Ramazan ayının ilk Cumasına bugün ulaştık. İslam aleminin bayramları arasında yer alan Cuma gününde yapılacak ibadetlerin yanı sıra, yakınları, eş dost ve akrabayı hatırlayarak gönüllerini yapmak da önerm arz ediyor. Bu değerli günde, WhatsApp ya da diğer platformlardan sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu heyecanı yaşamasını istiyor. Sabah saatlerinden itibaren 16 Nisan 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 5 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.