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Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:38

Şah kartalı tedavi altına alındı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şah kartalı tedavi altına alındı

'nin Yahşihan İlçe Belediyesi görevlileri tarafından arazide yaralı olarak bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yahşihan Belediye ekiplerince yaralı olarak bulunan Şah Kartal (Aquila Heliaca) Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibimizce alınarak tedavi olabilmesi amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi ne teslim edildi. Şah Kartallar orman ve bozkır ekosisteminin kesiştiği bölgelerde yuva yaparak avlanırlar. Kanat açıklıkları 200 santimetre, ağırlıkları 5.5 kilogram'a kadar çıkabilmektedir. Koruma altındaki bu tür sincap, tahtalı, gelengi, tavşan hatta tilki bile avlayabilmektedir" denildi.

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Şah kartalı tedavi altına alındı
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