Sahte paralar ve eroinle yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin İstanbul'dan temin ettiği yüklü miktarda sahte parayı Kocaeli'ne getirerek Gebze ve Dilovası ilçelerinde piyasaya süreceğine dair bilgilere ulaştı.

Yapılan takip sonucu şüpheliyi ve ikametini tespit eden Jandarma ekipleri Dilovası İlçesi Köseler mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda F.Ö isimli şüpheli ile birlikte üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 adet 200, 58 adet 100, 3 adet 50 ve 2 adet 20 TL olmak üzere toplam 65 adet olan 6 bin 390 TL sahte Türk Lirası ile 1 adet sahte çek ve 1.4 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Ö'nün jandarmada sorgunsunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.