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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:21

Saklambaç oynarken uyuya kalan 8 yaşındaki İbrahim ilçeyi ayağa kaldırdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Saklambaç oynarken uyuya kalan 8 yaşındaki İbrahim ilçeyi ayağa kaldırdı

’nın ilçesinde saklambaç oynarken uyuya kalan 8 yaşındaki İbrahim Darıyeri, mahalleli tarafından bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kızılcalar Mahallesi 153380 sokakta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Mehmet-Emine Darıyeri çiftinin 5 çocuğundan biri olan İhsan Tekin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İbrahim Darıyeri, iftardan sonra arkadaşları ile oynamak için dışarı çıktı.

Saatin geç olması üzerine çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenen Darıyeri çifti, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve mahalle sakinleri küçük çocuğu aramaya başladı. Küçük İbrahim saat 02.30 sıralarında komşularının merdiven altında uyurken mahalleli tarafından bulundu. İbrahim Darıyeri'nin saklambaç oynamak için girip saklandığı merdiven altında uyuya kaldığı belirtildi.

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Saklambaç oynarken uyuya kalan 8 yaşındaki İbrahim ilçeyi ayağa kaldırdı
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