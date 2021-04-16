Sancaktepe'de dün kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Son olarak sabah saat 04.30 sıralarında eşini görüntülü olarak arayan ve konum gönderen Özgür Kılınç'ı bulmak için başta polis olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi seferber oldu. Taşdelen ormanındaki aramalara AFAD ve AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İHH'nın Arama Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden oluşan 100'ün üzerinde kişi katıldı.