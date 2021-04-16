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Giriş Tarihi: 16.4.2021 20:45

'da durdurulan araçta cephanelik çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da durdurulan araçta cephanelik çıktı

’nın ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı silah ve mühimmat ticareti suçu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Şanlıurfa Viranşehir yolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; (18) adet ruhsatsız tabanca ve Tabancalara ait (18) adet şarjör ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan 2 şüpheliden 1 tutuklanan cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da durdurulan araçta cephanelik çıktı
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