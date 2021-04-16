Şanlıurfa'da durdurulan araçta cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı silah ve mühimmat ticareti suçu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Şanlıurfa Viranşehir yolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; (18) adet ruhsatsız tabanca ve Tabancalara ait (18) adet şarjör ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan 2 şüpheliden 1 tutuklanan cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.