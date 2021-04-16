Şanlıurfa’da silahlı kavgada ölen baba oğul toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçeören Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastaneden alınan cenazeler otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Baba Adli ve oğlu Selman Taşdilek Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri arasında Korkutlu mahallesinde bulunan aile mezarlığında gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.