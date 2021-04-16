Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:45 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:18

'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

'nın İlçesinde sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Çamurlu mahallesinde meydana gelen mahallede bulunan sulama kanalında dengesini kaybeden İsmail D. DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Akıntılı suda gözden kaybolan çocuğun durumu öğrenen aile sulama kanalının bulunduğu bölgeye giderken İsmail D.'nin elbise ve ayakkabılarını sulama kanalının yanında buldu. Aile durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gece saatlerinde sulama kanalı ve çevresinde arama çalışmaları yapan ekipler kaybolan çocuğu bulmak için yoğun çaba harcamaya sarf ederken Bugün Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, çocuğu bulabilmek için yine arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuk cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA