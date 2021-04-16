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Giriş Tarihi: 16.4.2021 09:14

Şarja bırakılan cep telefonunu böyle çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şarja bırakılan cep telefonunu böyle çaldı

’da bir iş yerine girerek şarja bırakılan cep telefonunu çalıp kaçan hırsız kamera görüntülerine yansıdı. O hırsız kısa sürede yakalandı.

İstanbul'da bir kişi Arnavutköy İlçesi'ne bağlı İslambey Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinden Ö.T. isimli mağdura ait cep telefonunu çaldı. Soruşturma açan ve olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi, olayı gerçekleştiren N.C. isimli şüphelinin açık kimliğini tespit etti. Şüpheli, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

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Şarja bırakılan cep telefonunu böyle çaldı
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