Şarja bırakılan cep telefonunu böyle çaldı

İstanbul'da bir kişi Arnavutköy İlçesi'ne bağlı İslambey Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinden Ö.T. isimli mağdura ait cep telefonunu çaldı. Soruşturma açan ve olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi, olayı gerçekleştiren N.C. isimli şüphelinin açık kimliğini tespit etti. Şüpheli, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.