MEB açıkladı: Yüz yüze sınavlar iptal mi olacak? Ortaokul ve lise sınavları ertelendi mi, iptal mi olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yeni yasaklar açıklandı. Yasakların ardından öğrenciler ve veliler "Yüz yüze sınavlar iptal mi olacak? Ortaokul ve lise sınavları ertelenecek mi?" sorusuna yanıt aradı. Nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen lise ve ortaokul sınavlarının erteleneceği açıklandı. Lise hazırlık 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'tan sonraya ertelendi.

SINAVLAR İPTAL Mİ? ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ortaokul ve lise sınavları ertelenecek mi?" sorusuna yanıt verildi. 29 Mart Pazartesi itibariyle yapılması planan yüz yüze sınavların 3 Mayıs Pazartesi sonrasına bırakıldığı aktarıldı. 8 ve 12'nci sınıfların yüz yüze sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.