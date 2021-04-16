Son dakika: Şırnak'taki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı! 3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı

Psikolojik sorunları olan H.M'nin yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ve yaklaşık olarak bir yıldan bu yana hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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