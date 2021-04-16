Siverek’te ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ toplantısı gerçekleştirildi

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu başkanlığında yapılan toplantıda Emniyet, Jandarma ve Sosyal Hizmet Merkezi, Kadın ve Aile Birimlerince 'kadına yönelik şiddetle mücadele' çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve hizmetlerle ilgili sunum yapıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kaymakam Hasan Ongu, "Toplumumuzun devamlılığının sağlanmasının ve kültürümüzün nesiller boyu devam etmesinin yegane koşulu aile değerlerimizin korunmasıdır. Ailenin zarar görmesi tüm toplumumuzun zarar görmesi demektir. Bu anlamda aile, kültürümüzde en fazla önemsediğimiz ve hassasiyet gösterdiğimiz müessese. Bu müessesenin korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla bütün kurumlarımız ile eş güdüm halinde toplumsal bilincin yükseltilmesi ve farkındalığın arttırılması amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz ve yürütmeye devam edeceğiz. Bugün de bu amaçla toplantımızı gerçekleştirerek mevzuatın etkin uygulanması ve kadınlarımızın şiddete maruz kalmaması için yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında ilgili tüm kurumlarımıza istişarelerde bulunduk." diye konuştu.

Ongu başkanlığındaki kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya kadına yönelik suçlarla mücadele ile ilgili Cumhuriyet Savcısı, Aile Mahkemesi Hakimi, Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Millî Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Müftüsü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ve birim sorumluları katıldı.