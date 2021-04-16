Şoförünü azmettiren doktora hapis çıktı

İstanbul'da yaşayan çift, normal yollardan bebek sahibi olamayınca Beşiktaş'taki Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne başvurmuş, aileye embriyo transferi yapılmıştı. Çift, doğum sonrası büyük bir şok yaşamış ve doğan bebeklerinin kendilerine ait olmadığı belirlenmişti. Tüp bebek merkezinin yetkilileri ise "embriyolar karışmış kusura bakmayın" diyerek skandalı geçiştirmeye çalışmıştı.

AİLELERİ YÖNLENDİRDİ DİYE

Tüp bebek merkezinde bu skandalın patlak vermesi ardından, merkezde görevli Dr. Tansel Kaplancan, kurumdan ayrılmıştı. İddiaya göre Kaplancan, bebekleri karışan ailelere manevi destek vererek haklarını araması için yardım etmiş ve adli yollara başvurmasını sağlamıştı. Bahçeci Tıp Merkezi sahibi Mustafa Bahçeci ise bu sebepten dolayı Tansel Kaplancan'a husumet gütmeye başlamış ve genç doktordan intikam almak için bir akıl almaz bir plan yapmıştı.



Dr. Tansel Kaplancan

KİRALIK SİLAH VE ARAÇLA TEHDİT

Makam şoförü R.U.'yla anlaşma yaşan Bahçeci, ilk olarak anlaşmalı şekilde şoförünü işten çıkartmış ve bir miktar para verdiği şoförüne, ruhsatsız bir silah aldırıp bir de oto galeriden günlük bir araç kiralatmıştı. Kiralık araçla birlikte Tansel Kaplancan'ı takip etmeye başlayan şoför, trafikte sıkıştırdığı doktorun aracına 3 el ateş edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Yaptığı iş sonrası Bahçeci'den 18 bin lira alan şoför R.U., kalan parasını Bahçeci'den tahsil etmek istediğindeyse Bahçeci, işten çıkarttığı şoförünün telefonlarına çıkmadığı gibi görüşmeyi de reddetmişti.



Şoför R.U.

Bunun üzerine R.U., Tansel Kaplancan'ın aracını kurşunladığını itiraf edip, azmettiricisinin Mustafa Bahçeci olduğunu ihbar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan R.U., Bahçeciyle yaptığı planı detaylıca savcıya anlattı. Pişman olduğunu kaydeden R.U., 'Bahçeci'nin yönlendirmesiyle az kalsın hayatım mahvolacaktı. Silahı aracın alt kısımlarına yönlendirmiştim. Tansel Kaplancan'ın zarar görmediği için çok mutluyum.' İfadelerini kullandı. Savcılık, ifadesi sonrası R.U.'nun adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

AZMETTİRME DAVASI

Mustafa Bahçeci ise, şoförü R.U.'nun eylemleriyle kendisinin bilgisinin bulunmadığını bireysel hareket etmesinden ve kendisinden bedel alma gayretiyle isnat ve iddiada bulunduğunu atılı suçlamayı kabul etmedi. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Mustafa Bahçeci'nin azmettirmesi doğrultusunda Dr. Tansel Kaplan'ı bir araçla takip edip, aracı kurşunlayan şoför hakkında dava açıldı. Şoförünün işlediği suçların azmettiricisi olan Bahçeci'nin ise şoförünün işlediği tüm suçlardan dolayı aynı şekilde cezalandırılmasını istendi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan Mustafa Bahçeci, şoförünün kendisine iftira attığını, azmettirme gibi bir olaya karışmadığını ifade etti. Davada, geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mustafa Bahçeci'nin şoförünü azmettirerek Erbil Yağmur ve ailelere yardımcı olan doktor Tansel Kaplancan'ı silahla tehdit ederek aracını kurşunlattığı gerekçesiyle 6 yıl hapis ve 6 bin lira asli para cezasına çarptırdı. Yargılanan şoför de 4 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.