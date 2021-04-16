Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması: İhmal olduğu kesin





'İHMALİ YAPANLARA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ YÜRÜTÜLECEK'



Bakan Kurum, hukuki sürecin devam ettiğini ve konuyla ilgili gerekli tahkikatın yapılacağını belirterek, her türlü cezai işlemin de yapılacağını bildirdi. Kurum, "Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş bir haftadır dışarıda. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecektir. Gelinen noktada hem belediye başkanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan ricam şudur; çok daha hassas davranmak zorundayız. Sadece kendi canımızı değil, komşularımızı, mahallemizi ilgilendiren süreçlere ilişkin belediyelerimizin çok daha keskin tedbirler alması gerekmektedir. İnşaat kazısı esnasında istinat duvarının daha güçlü hale getirilmesi gerekiyorsa, kazıklı istinat duvarı yapılması gerekiyorsa, zemin iyileştirilmesi yapılması gerekiyorsa bunların hepsinin yapılması noktasında talimatlarımız belediye başkanlarımızdadır. Bu noktada hukuki süreç ve cezai müeyyideyle alakalı Adalet Bakanımızla da görüştük. Daha sert tedbirlerin alınmasıyla ilgili süreci takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de eğer burada bir ihmal söz konusuysa müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak. Biz bu sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.