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Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:58 Son Güncelleme: 16.4.2021 15:17

Son dakika: Çöpten ekmek toplayan kadının tezgahı ortaya çıktı! Rezidansta yaşayıp taksiyle geliyorlardı ve...

İHA
Son dakika: Çöpten ekmek toplayan kadının tezgahı ortaya çıktı! Rezidansta yaşayıp taksiyle geliyorlardı ve...

'de bir kadının çöpten yiyecek toplarken çekilmiş fotoğrafının arkasından çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda dilencilik şebekesi üyelerinin kiraladıkları rezidans dairelerde yaşadıkları, evden getirdikleri ekmek ve benzeri gıdaları çöpten topluyormuş gibi yapıp duygu sömürüsünde bulunarak vatandaşlardan para topladıkları belirlendi. Ayrıca bu kişilerin vatandaşların verdiği yiyecekleri çöpe attıkları öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, duygu istismarında bu yeni yöntemleri kullanan şahıslarla mücadeleye de devam ediyor.

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYORLARMIŞ

Ekiplerin il genelinde yapmış oldukları denetimlerde, kente başka illerden gelerek özellikle alışveriş merkezlerinin, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde evinden poşetle getirmiş olduğu yiyecekleri çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranarak insanların duygularını sömürüp, yanında bulunan çocuğu ile birlikte para toplayan dilencilere müdahale edilerek bulundukları yerden men edildi.

PARA DIŞINDA VERİLENLERİ ÇÖPE ATIYORLARDI

Zabıta ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda ise şahısların dilencilik yaptıkları, belirli noktalara ticari taksilerle gittikleri, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndükleri tespit edildi.

ZABITA: BU KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır" diye konuştu.

Kayacık, zabıta ekipleri tarafından ana arterlerde, kavşaklarda, cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöp konteynerleri önünde çöpten toplayıp yiyormuş gibi davranarak duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.

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Son dakika: Çöpten ekmek toplayan kadının tezgahı ortaya çıktı! Rezidansta yaşayıp taksiyle geliyorlardı ve...
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