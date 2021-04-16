Son dakika: Çöpten ekmek toplayan kadının tezgahı ortaya çıktı! Rezidansta yaşayıp taksiyle geliyorlardı ve...

PARA DIŞINDA VERİLENLERİ ÇÖPE ATIYORLARDI



Zabıta ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda ise şahısların dilencilik yaptıkları, belirli noktalara ticari taksilerle gittikleri, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndükleri tespit edildi.

ZABITA: BU KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN



Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır" diye konuştu.



Kayacık, zabıta ekipleri tarafından ana arterlerde, kavşaklarda, cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöp konteynerleri önünde çöpten toplayıp yiyormuş gibi davranarak duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.