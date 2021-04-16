SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir’de akılalmaz kavga! 1 kişi ağır şekilde yaralandı



Servet B.



Ancak silahı ateşlemeden önce ikisinin arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonucu ikisinin arasında tüfek patladı. Tüfeğin ateşlemesi sonucu kurşun Servet B.'ye isabet etti.

Kurşun nedeniyle Servet B. ağır şekilde yaralanarak yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralıyı hastaneye kaldırdı.