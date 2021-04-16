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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:37 Son Güncelleme: 16.4.2021 10:38

: olmak istemeyen öğretmeni böyle ikna etti!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmak istemeyen öğretmeni böyle ikna etti!

:Ankara’da yaşayan İrem Sezgin, Twitter’dan ’ya seslendi. “Annem öğretmen ama olmak istemiyor, inat ediyor” dedi. Bunun üzerine Koca, kadınla tefonda görüşerek aşı olmaya ikna etti. O anlar böyle görüntülendi…

Son dakika haberi:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşımızı daha aşı olmaya ikna etti… Olay, dün başkent Ankara'da gerçekleşti. İrem Sezgin isimli bir genç kız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Annem anaokulu öğretmeni istese tam şu an aşı olabilir ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" dedi.

Genç kız, tweet'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi. Bunun üzerine Bakan Koca harekete geçti ve aşı olmak istemeyen öğretmeni ikna etti.

Genç kız ise o anları cep telefonuyla kayda alıp, "Meğer ikna ekibi sağlık bakanımızmış" sözleriyle Twitter'a yükledi. O görüşmede Bakan Koca, şunları söyledi: "Öğretmen arkadaşlarımızın aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü devamında ilk okul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmesi konusunda ısrarlıyız.

O nedenle aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir sorun olduğu söylenince yaptırmamak için çok sebep olmamalı. Aşınızı olmuş oldunuz. Teşekkür ederim."

Aşı olmayan kadını Bakan Koca ikna etti | Video

Koca, genç kızın tweet'ine ise şu cevabı verdi: Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmak istemeyen öğretmeni böyle ikna etti!
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