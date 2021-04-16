SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmak istemeyen öğretmeni böyle ikna etti!

Son dakika haberi:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşımızı daha aşı olmaya ikna etti… Olay, dün başkent Ankara'da gerçekleşti. İrem Sezgin isimli bir genç kız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Annem anaokulu öğretmeni istese tam şu an aşı olabilir ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" dedi.