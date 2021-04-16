SON DAKİKA HABERİ: TEM’de feci kaza! Motosikletli genç öldü…

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydan ageldi. İddiaya göre, 34 COJ 537 plakalı lüks motosikletin sürücüsü Cem İlhan(21) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.