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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:31

: ’de feci kaza! Motosikletli genç öldü…

DHA
SON DAKİKA HABERİ: TEM’de feci kaza! Motosikletli genç öldü…

:İstanbul Ümraniye Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyerlere, daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayata gözlerini kapadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydan ageldi. İddiaya göre, 34 COJ 537 plakalı lüks motosikletin sürücüsü Cem İlhan(21) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.


METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kullandığı kaskın ikiye bölündüğü görüldü.

Cenaze yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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SON DAKİKA HABERİ: TEM’de feci kaza! Motosikletli genç öldü…
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