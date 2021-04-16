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Giriş Tarihi: 16.4.2021 12:18

: ’de kardeşine çarpan pes dedirtti!

DHA
SON DAKİKA: Mersin’de kardeşine çarpan taksici pes dedirtti!

haberi:’de annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü, ‘Neden yaptınız?’, sorusuna şu yanıtı verdi: "Sadece koruduk…" İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi:Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan C.G.D., eşyalarını bir çantaya koyup, annesine evden ayrılacağını söyledi. Ancak annesi, C.G.D.'nin bu kararına karşı çıktı. C.G.D. tüm uyarılarına karşın evden çıkınca, annesi taksi şoförlüğü yapan oğlu Emircan D.'yi arayıp, bilgi verdi.

Bunun üzerine Emircan D., taksiyle kız kardeşini aramaya başladı. Emircan D., kardeşi C.G.D.'yi Üniversitesi Caddesi'nde yürürken görüp, taksiyle yanına yaklaştı.



Emircan D., kardeşinden araca binmesini istedi. Ancak genç kız, ağabeyinin bu isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle manevra yaparak kardeşine hafif şekilde çarptı. Yere düşen C.G.D. çığlık atarken, Emircan D. ise araçtan indi. Kısa süreli tartışmanın ardından genç kız bölgeden ayrıldı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyadan paylaşıldı.

SON DAKİKA: Mersin'de sosyal medyada 'tacizci taksici' olarak yayınlanan olayın aslı başka çıktı!

SON DAKİKA: Mersin'de sosyal medyada 'tacizci taksici' olarak yayınlanan olayın aslı başka çıktı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Emircan D. ile kız kardeşi C.G.D.'yi polis merkezine götürdü. C.G.D., ağabeyinden şikayetçi olmazken, gözaltına alınan Emircan D. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Emircan D., adliyeye sevk edildi.



'KARDEŞİMLE ARAMIZDA SORUN YOK'

Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışta gazetecilerin "Neden yaptın?" sorularına Emircan D., "Sadece kardeşimizi koruduk, bu da suç yerine geçiyorsa bilemeyiz artık" dedi.

Emircan D., "Kardeşinle barıştın mı?" sorusunu ise, "Kardeşimle bir sorunum yok benim. Aracı üzerine sürmedim. Önüne kırmak istedim o da adım atarken çarptı" diye yanıtladı.

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SON DAKİKA: Mersin’de kardeşine çarpan taksici pes dedirtti!
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