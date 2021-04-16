Son dakika: Müge Anlı'da televizyon tarihine geçen olay! Bir gün içinde kayıp 6 çocuk bulundu

ADANA'DA DA 3 ÇOCUK KAYBOLMUŞTU



Müge Anlı'nın aynı gün kayıp olarak ekrana taşıdığı diğer çocuklar ise Adana'daydı. Baba Ferdi Kaygusuz ile amca Osman Kaygusuz'un aramak için geldikleri iki kız çocuğu 13 ve 8 yaşındaydı.