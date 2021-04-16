Son dakika: Şok detay ortaya çıktı! Kayıp Özgür Kılınç eşini ormanda görüntülü aradıktan sonra...

Sancaktepe'de yaşayan bir çocuk babası Özgür Kılınç (37), iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra alkol alarak evi terk etti. Bunun üzerine aile üyeleri Kılınç'a ulaşamayınca durumu hemen polis ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp adamı bulmak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP KONUMUNU PAYLAŞTI
Kılınç, sabah 04.30 sıralarında eşini görüntülü arayarak konumu paylaştı. İddiaya göre kayıp adamın telefonundan alınan son sinyallerin Çekmeköy'de bulunan bir ormanlık alandan geldiği tespit edildi. Gelişmenin üzerine birçok kurtarma ekibi ormanı mercek altına alarak detaylı bir arama çalışması başlattı.
100 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ KURULDU
Taşdelen Ormanı'ndaki arama çalışmalarına AFAD, AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İHH'nın Arama Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden oluşan 100 kişinin yanı sıra 3 arama kurtarma köpeği ile motosikletli ekipler de katıldı. ANDA Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüsü Fatih Cırt, "Bölgedeki arama çalışmalarına sabah 09.00 civarlarında 15 ekip arkadaşımızla başladık.
Bölgede yaklaşık üç farklı alanda arama yapıldı. Viyadük altları, orman içleri ve mesire alanlarını aradık. Tarafımıza gelen belli istihbaratlar dahilinde aramalarımızı sürdürdük. Arama kurtarma çalışmalarımıza AFAD ve farklı STK'lar katıldı. Yapılan çalışmalarımıza kurtarma eğitimli köpeklerimiz de dahil oldu.
Verilen bilgiler dahilinde saat 00:00 sularında çalışmalara sabah devam edilmek üzere ara verildi. Arama çalışmaları sürdürürken belli bulgulara rastlamadık. Fiziksel herhangi bir bulguya rastlamadık." dedi. Arama çalışmaları Kılınç'ın eşi de ve yakınları da katıldı. Özgür Kılınç'ın evinden getirilen kişisel eşyaları köpeklere koklatılarak arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği iz takip köpeği Tina da eşlik etti.
HAFTAYA MAHKEMESİ VARDI
Çekmeköy Ormanı'nda arama çalışmalarına katılan Kılınç'ın ablası Eylem Gül "Eşiyle bir süredir sorunları vardı, yaklaşık altı aydır boşanma aşamasındalardı.
Önümüzdeki hafta mahkemesi vardı. Çarşamba günü onu ziyarete gidecektim aradım ben evde değilim dedi, daha sonra kendisinden haber alamadım bir daha.
Dün gece eşini aramış sabaha karşı. Görüntülü konuşmuşlar daha sonra da telefonundan konumunu paylaşmış. Hemen polise haber verdik, aynı konumu polisle de paylaştık.
40 dakika içerisinde atılan konuma geldik ama kimse yoktu. Aramaya devam ediyoruz. Son görüldüğünde üzerinde siyah pantolon ve şişme mont, başında da gri kapüşon vardı. Gören duyan olursa lütfen polise haber versin" diye konuştu.