Su samurlarının oyunu renkli görüntüler oluşturdu

İlçeye bağlı Değirmencik köyünde Ömer Yeşiltaş isimli vatandaş buz tutan Eflani Deresi'nde suyun içine girip çıkan su samurlarını fark etti. Yeşiltaş, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurlarının buz kütlesinin üzerine çıkıp birbiriyle oynadığı anları cep telefonuna kaydetti.

Suyun içine girip çıkan iki su samurunun birbiriyle oynadığı anlar renkli görüntüler oluştururken samurlardan bir tanesi anneleri olduğu düşünülen 3. samurun ağzındaki balığı alıp yemesi dikkat çekti.

