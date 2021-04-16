Su sıçrattın kavgası kanlı bitti Kendi tüfeğiyle vuruldu

Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü temizleyen İmren Ş. ile kendisine su sıçradığını iddia eden Servet B. arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan arbede sonucunda Servet B. kendi tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İmren Ş.'yi gözaltına alırken, ağır yaralı durumdaki Servet B. ise hastaneye kaldırıldı. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İmren Ş. (50), çalıştığı iş yerinin önünü temizlemek için hortumla sulama yapıyordu. Bu esnada iş yerinin yanındaki bir depoda çalışan 55 yaşındaki Servet B., üzerine su sıçrattığını iddia ederek İmren Ş. ile tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışma çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Kısa bir süre sonra çalıştığı depodaki av tüfeğini alan Servet B., tekrar tartıştığı İmren Ş.'nin iş yerine geldi. Servet B. elindeki av tüfeğini İmren Ş.'ye doğru doğrulttu. Bunun üzerine İmren Ş. ani bir hareketle tüfeğe doğru hamle yapınca taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan itişme sonrası Servet B. kendi tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

ÖLDÜ SANDILAR



Silah sesini duyan esnaflar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada Servet B.'nin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, yaşlı adamın öldüğünü düşünerek üzerini örttü. Olay yerine gele sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemelerin ardından Servet B.'nin hayatta olduğunu belirledi. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardıdan hastaneye kaldırıldı.

SİLAHLA BERABER GÖZALTINA ALINDI



Yaşanan olaya ilişkin çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmren Ş.'yi tartışmada kullanılan silahla beraber gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, Servet B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.