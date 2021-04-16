Tarihi Avrasya Pazarı projesi için imzalar atıldı

Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesi sahil kesiminde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanında faaliyet gösterecek Avrasya Pazarı için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Pazarı Esnafları Koruma, Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği arasında sözleşme imzalandı.

Meydan tarihi binada gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Dernek Başkanı Muzaffer Beşinci, daire başkanları, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı.

GELECEK YIL HİZMETE GİRECEK

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yıllardır Trabzon'un gündeminde olan Avrasya Pazarı'nda nihayet sona geldiklerini belirterek, "Avrasya Pazarı da çok şükür 2 yıllık yoğun bir gayretin neticesinde, ortak bir çabanın ürünü olarak bugün ete kemiğe bürünmüş vaziyette kamuoyunun bilgisine sunulacak duruma gelmiştir. Yeni Avrasya pazarı yeni yerinde 1 yılda tamamlanıp, hizmete girecektir." dedi.

MODERN VE KONFORLU OLACAK

Avrasya Pazarı esnafları güçlendirme ve kalkındırma derneği başkanı Muzaffer Beşinci ise, "Pazarımız için çok zorlandığımız, hatta bazen umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. Ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Avrasya Pazarı'nı ve 300'ün üzerindeki esnafımızı inşallah çok daha modern, çok daha güzel, çok daha konforlu bir şekilde ticaret yapabilecekleri bir alana kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

SÖZÜMÜZÜ YETİNE GETİRİYORUZ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Avrasya Pazarımız şehrimiz için önemlidir. Bu konuyu İçişleri Bakanımıza da paylaşmıştım. Süleyman Soylu bakanımız, pazar esnafına bu sorunun çözümü için söz vermişti ve işte bu sözü bugün yerine getiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Yeni Avrasya pazarı projesi Trabzon büyükşehir belediyesi tarafından 1 yıl içerisinde tamamlanıp, hizmete girmesi planlanıyor.