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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:08

Tarihi Ulu Cami'ye balyozla zarar verdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tarihi Ulu Cami'ye balyozla zarar verdi

’da 622 yıllık tarihi Ulu Cami’nin pencere korkuluklarına, hac işaretine benzediği için balyozla vurarak zarar veren 39 yaşındaki Tamer Ö gözaltına alındı.

Yanında getirdiği bir balyozla Ulu Caminin pencerelerinde bulunan korkuluklara vurmaya başlayan Tamer Ö, tüm korkulukları kırmak istedi. O sırada durumu fark eden güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği şahıs güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.

Elinden balyozu alınan Tamer Ö, gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen şahıs, "Ayasofya ibadete açıldı. Bende buraya cami olsun diye saldırdım. Caminin her yerinde hac işaretleri var camide hac işareti olmaz" diye bağırdı.

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Tarihi Ulu Cami'ye balyozla zarar verdi
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