Tefecilere ’Demir Operasyon’

Ankara'da tefecilik adı altında yüksek faizle para veren, kumar oynatarak borçlandırdıkları şahıslara silah zoruyla senet imzalatan çete, düzenlenen 'Demir Operasyonu' ile çökertildi.





Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya İlçesi'nde kafe ve ofis adı altında faaliyet yürüten, liderliğini N.D isimli şahsın yaptığı suç örgütünü tespit etti. Suç örgütünün tefecilik adı altında yüksek faizle para verdiği, kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere silah zoruyla senet imzalattı. Zorla imzalattıkları senetleri de icra yolu ile tahsil ederek vatandaşın mal varlıklarını ele geçirdi.





Polis ekipleri çalışmasını tamamlamasının ardından liderliğini N.D, yöneticiliğini E.Ç isimli zanlıların yaptığı suç örgütüne yönelik 6 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. "Demir" adı verilen operasyonda çete üyesi 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Günümüze kadar soruşturma kapsamında şüpheli şahısların silahlı eylemlerinde kullandıkları 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, çok sayıda değişik marka ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.