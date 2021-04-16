Tekirdağ’a yılda 2 milyon turist geliyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın eko, agro, doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık ve gastronomi turizmi ile yılda yaklaşık 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Turizm Haftası dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi. Anıta çelenk sunan Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu burada yaptığı konuşmada turizmin tüm dünyada barışın da temsilcisi olduğunu belirtti. Tekirdağ'ın birlikte yaşama kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenli olması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları, festivalleri, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomisi ile ilgi çektiğini ifade etti.