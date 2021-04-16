Tekirdağ'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 kişi tutuklandı

CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DİĞER ŞÜPHELİLER GÖNDERDİ

C.A.'nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi. Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.'ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

9 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.