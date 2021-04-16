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Giriş Tarihi: 16.4.2021 21:58 Son Güncelleme: 16.4.2021 22:37

'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 kişi tutuklandı

'da C.A., 15 yaşındayken O.M. isimli şahısla rızası dışında cinsel ilişki yaşadığını ve şahsın bu sırada uygunsuz görüntülerini çektiğini öne sürdü. O.M.'nin görüntüleri 8 kişiye daha gönderdiğini aktaran C.A. bu şahısların kendisine şantaj yaparak ilişki yaşamaya zorladığını ifade etti. Polis ekipleri 9 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2019 yılında yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle 9 kişi tarafından defalarca birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A. başından geçenleri annesine anlattı.

AĞAÇLIK ALANDA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNULDU

Daha sonra annesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulunan 17 yaşındaki C.A., O.M. isimli şahıs tarafından ağaçlık bir alanda rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik sırasında kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti.

CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DİĞER ŞÜPHELİLER GÖNDERDİ

C.A.'nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi. Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.'ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

9 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Tekirdağ'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 kişi tutuklandı
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