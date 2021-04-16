Teşvikiye Camii 3 yıllık restorasyondan sonra açılıyor

İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bulunan, ünlü simaların cenazelerinin kaldırıldığı Teşvikiye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Kasım 2018'de çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu. 3 yılda retorasyonu tamamlanan tarihi Teşvikiye camii Cuma namazı itibariyle ibadete açılıyor. Teşvikiye caminin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ise restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irad etti.





TEŞVİKİYE CAMİSİ



Sultan 3. Selim'in 1794- 1795 yıllarında gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescit, Nişantaşı'nın o zamanlar boş olan arazisindeki ilk binaydı. Küçük ve bakımsız olduğundan mescidin yerine 1854 yılında Sultan Abdülmecid Teşvikiye Camisi'ni inşa ettirmişti. Sultan Abdülmecit'in Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınması ile saraya yakın olmak isteyen dönemin ileri gelenlerinin taşınmasıyla Nişantaşı hızla gelişmişti. Tarihi caminin yıpranan yüzeyi, statik yapısı ve süslemeleri restorasyon kapsamında yenileniyor. Caminin yanına küçük bir konteynır mescid konulmuştu.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" sergisine de katılacak